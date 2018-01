Rossi sob ameça de anarquistas Valentino Rossi, campeão mundial da categoria MotoGP do Mundial de Moto, recebeu ameaças de um grupo anarquista que intima o piloto a renunciar ao patrocínio da empresa de petróleo Repsol-YPF. Em caso negativo, "pagaria as conseqüências". A ameaça estava em um pacote-bomba dirigido à Ibéria e interceptado no aeroporto de Malpensa, de Milão.