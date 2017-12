Rossi sofre acidente em treino livre para o GP da Holanda O heptacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi, sofreu um sério acidente durante o primeiro treino livre para o GP da Holanda, realizado nesta quinta-feira, no circuito TT de Assen. Na queda, Rossi rompeu o osso pisciforme da munheca da mão direita e sofreu, também, uma fratura no maléolo do tornozelo da perna direita. Além disso, foi registrado traumatismo torácico, e o piloto foi levado a um hospital para ser submetido a exames detalhados. Rossi foi ao chão em uma das chicanes do circuito, na curva 14, quando completava apenas a sexta volta da sessão de treinos. Terceiro colocado no Mundial da MotoGP, o piloto italiano vinha se recuperando no campeonato, depois de um início irregular, em que deixou de pontuar em duas corridas consecutivas. Das sete provas já realizadas nesta temporada, ele já tinha obtido três vitórias.