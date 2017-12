Rossi sofre queda, e Hayden conquista o mundial da MotoGP Numa corrida repleta de emoções, o piloto norte-americano Nicky Hayden, da equipe Repsol Honda, conquistou neste domingo o título da temporada 2006 da MotoGP ao chegar na terceira colocação no GP de Valência. O italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha) caiu na terceira volta e terminou a prova em 13º lugar. A corrida no Circuito da Comunidade Valenciana foi vencida pelo australiano Troy Bayliss, com uma Ducati, que correu a prova à convite da fábrica italiana. Bayliss é o atual campeão na categoria Superbike e havia largado na segunda colocação. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 46min55s415. O pódio foi completado pelo italiano Loris Capirossi. Com o resultado da corrida, a temporada da principal categoria da motovelocidade terminou com Hayden na ponta da classificação com 252 pontos, cinco a mais que Rossi, que já possui sete títulos na motovelocidade. Os dois pilotos eram os únicos que tinham chances de levar o título. Com 25 anos, Hayden voltou a colocar um piloto dos Estados Unidos no topo da MotoGP, uma vez que o último campeão da categoria havia sido Kenny Roberts Jr., em 2000. Somado a isso, o ganhador da temporada 2006 também recolocou a Honda no topo da categoria - a equipe foi campeã pela última vez em 2004, quando contava justamente com Rossi. Na próxima temporada da categoria, o brasileiro Alexandre Barros irá correr na equipe Antin/Pramac, da Ducati. Barros, que disputou 258 GPs em 20 temporadas (de 1986 a 2005) na principal categoria do motociclismo, correu neste ano na Superbike e terminou na sexta posição. Confira o resultado final da corrida: 1. Troy Bayliss (AUS/Ducati Marlboro) - 46min55s415 2. Loris Capirossi (ITA Ducati Marlboro) - 46min56s734 3. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 47min04s645 4. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 47min07s480 5. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 47min11s721 6. Toni Elias (ESP/Fortuna Honda) - 47min12s805 7. Shinya Nakano (JPN/Kawasaki Racing) - 47min14s744 8. Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 47min18s589 9. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 47min21s487 10. Carlos Checa (ESP/Tech 3 Yamaha) - 47min23s609 11. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 47min24s779 12. Makoto Tamada (JPN/Konica Minolta) - 47min25s122 13. Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 47min33s961 14. James Ellison (GBR/Tech 3 Yamaha) - 48min15s428 15. Garry McCoy (AUS Ilmor SRT) - 47min10s246