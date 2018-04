Rossi sofre queda, mas garante pole na República Checa

O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, superou o companheiro de equipe Jorge Lorenzo e uma queda sofrida durante o treino classificatório deste sábado e faturou a pole position para a etapa da República Checa da MotoGP.

Rossi garantiu a pole, com o tempo de 1min56s145, após uma disputa acirrada com Lorenzo, que marcou 1min56s195. Depois de liderar as duas sessões livres, o espanhol liderou a maior parte do treino classificatório e fez uma briga equilibrada com Rossi.

O italiano marcou o melhor tempo da sessão quando faltavam apenas oito minutos para o fim. O piloto da Yamaha e pentacampeão da categoria, ainda tentou melhorar a volta, mas sofreu uma queda e acabou abandonando a sessão.

OS DEZ PRIMEIROS DO GRID 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min56s145 2.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min56s195 3.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min56s528 4.º - Toni Elias (ESP/Honda), 1min56s817 5.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min56s954 6.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 1min57s108 7.º - Alex De Angelis (SAM/Honda), 1min57s775 8.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min57s803 9.º - Loris Capirossi (ITA/Suzuki), 1min57s811 10.º - Mika Kallio (FIN/Ducati), 1min57s994

Lorenzo ainda teve a chance de superar o tempo do rival, mas não conseguiu superar a volta anterior de Rossi.

O espanhol Dani Pedrosa, que chegou a ameaçar o domínio de Rossi e Lorenzo no início da sessão, ficou com o terceiro tempo. O australiano Casey Stoner, campeão em 2007 e vice em 2008, não está participando desta etapa por motivos de saúde.