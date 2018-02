Rossi supera Pedrosa e vence na Espanha pela MotoGP O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Espanha de MotoGP, disputado neste domingo no Circuito de Jerez de la Frontera. O piloto, que agora soma 85 vitórias na carreira, não subia ao lugar mais alto do pódio há cinco provas. Rossi, que largou em segundo, superou logo na primeira curva o espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, que contava com o apoio de 138 mil torcedores. Pedrosa, pelo menos, concluiu o percurso na segunda posição, seguido pelo norte-americano Colin Edwards, da Yamaha. Com o resultado, Rossi assumiu a liderança do campeonato, com 45 pontos. Vencedor do primeiro GP, o australiano Casey Stoner foi apenas o quinto colocado na Espanha, o que o deixou com apenas 36 pontos, junto de Pedrosa. Atual campeão, o norte-americano Nicky Hayden foi o sétimo. O piloto brasileiro Alexandre Barros ficou apenas em 11.º. Classificação da prova em Jerez de la Frontera: 1.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) - 45min53s340 2.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V) - a 1s246 3.º Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) - a 2s701 4.º Toni Elías (ESP/Honda RC 212 V) - a 4s351 5.º Casey Stoner (AUS/Ducati Desmosedici GP 7) - a 4s993 6.º Carlos Checa (ESP/Honda RC 212 V) - a 10s 7.º Nicky Hayden (EUA/Honda RC 212 V) - a 14s146 8.º Marco Melandri (ITA/Honda RC 212 V) - a 19s969 9.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki GSV RR) - a 24s786 10.º Shinya Nakano (JAP/Honda RC 212 V) - a 24s955 11.º Alexandre Barros (BRA/Ducati Desmosedici GP 7) - a 25s008 12.º Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici GP/) - a 25s852 13.º Randy de Puniet (FRA/kawasaki ZX RR) - a 26s445 14.º Makoto Tamada (JAP/Yamaha YZR M 1) - a 36s653 15.º Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha YZR M 1) - a 36s744