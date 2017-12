Rossi testa a Ferrari em Fiorano Um dia depois de renovar com a Yamaha, o italiano Valentino Rossi, 26 anos, supercampeão do Mundial de Moto, testou nesta terça-feira uma Ferrari da F-1 no circuito da fábrica de Fiorano e encontrou-se com Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari. Por enquanto, não há nenhuma negociação à vista.