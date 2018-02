Rossi testa agora carro de rali Dono de 7 títulos mundiais na motovelocidade, Valentino Rossi ensaia há algum tempo uma mudança para a Fórmula 1. Chegou, inclusive, a testar o carro da Ferrari. Mas, nesta terça-feira, o piloto italiano revelou uma paixão pelo rali. ?Minha paixão, desde criança, sempre foi o rali?, contou Rossi, que já garantiu o título da temporada de MotoGP por antecipação. Assim, ele fará dois dias de testes com o carro que a Subaru disputa o Mundial de Rali. No dia 1º de dezembro, Rossi terá a experiência de pilotar o carro em pista de asfalto. E no dia 12, será a vez de correr em piso de terra.