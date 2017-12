Rossi testa Ferrari em Mugello O piloto italiano Valentino Rossi, que acaba de sagra-se campeão do mundo da MotoGP, realizou nesta quinta-feira a segunda bateria de testes com o carro F-2004 da Ferrari. Os treinos foram realizados no circuito de Mugello, mas os números oficiais da prática não foram divulgados. A imprensa italiana noticiou que ontem Rossi completou 40 voltas no circuito de Fiorano e andou em torno de 58 segundos, muito acima do recorde do circuito, que é de 55s999, feito pelo alemão Michael Schumacher com o mesmo F-2004. Curiosamente, há poucos dias, na mesma pista de Mugello, Schumacher testou pela primeira vez uma moto - a "Ducati Desmosedici".