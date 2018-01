Rossi: um Schummy em duas rodas Restam duas etapas para o término do Mundial de Moto, mas o fenômeno Valentino Rossi já conquistou o título antecipado da categoria MotoGP, a mais competitiva. Aos 24 anos, o italiano conquistou seu terceiro título na categoria e o quinto mundial ? já havia vencido as 125cc em 1997 e as 250cc em 1999. O sucesso é tanto que já foi convidado pelo presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, para fazer testes na escuderia, para a Fórmula 1. Os números do motociclista italiano são impressionantes: sua primeira vitória em um Mundial foi logo na primeira corrida, em 1996. De 122 que disputou até domingo, venceu 57 e subiu ao pódio 88 vezes. Na MotoGP, ganhou 31 das 62 provas que disputou, foi pole position 26 vezes e fez a melhor volta em 57 GPs. Leia mais no Jornal da Tarde