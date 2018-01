Rossi vence a primeira etapa da MotoGP A temporada 2005 da MotoGP começou do mesmo jeito que terminou a do ano passado, com o domínio do italiano Valentino Rossi. Dono dos últimos 4 títulos da principal categoria da motovelocidade, ele ganhou neste domingo o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera - o brasileiro Alexandre Barros chegou em 4º lugar. O GP da Espanha teve um final emocionante, com um duelo até a última curva entre Rossi e o espanhol Sete Gibernau, que terminou a corrida em segundo lugar. São os mesmos dois que travaram uma grande disputa pelo título da temporada passada, mostrando que a história deve se repetir em 2005. A próxima etapa acontece no domingo que vem, em Estoril, no GP de Portugal. Confira a classificação final da primeira etapa da MotoGP: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 45m43s156 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 45m51s787 3º Marco Melndri (ITA/Honda) - 46m01s616 4º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 46m10s094 5º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 46m10s815 6º Troy Bayliss (AUS/Honda) - 46m11s665 7º Max Biaggi (ITA/Honda) - 46m13s774 8º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 46m20s043 9º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 46m20s764 10º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 46m22s834