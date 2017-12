Rossi vence e Barros é o 4º nas 500cc O piloto brasileiro Alexandre Barros não repetiu a boa performance do ano passado, quando chegou em segundo lugar, e ficou somente na quarta posição do GP Rio de Motovelocidade, na categoria 500cc, disputado neste sábado no Autódromo de Jacarepaguá. O vencedor da corrida foi o campeão da temporada, o italiano Valentino Rossi, que cruzou a linha de chegada atrás do espanhol Carlos Checa, mas, no tempo corrigido, conquistou a sua 11ª vitória no campeonato. A corrida, que teve um total de 24 voltas, foi interrompida na quarta volta, por causa da chuva que voltou a cair no Rio. Com isso, os pilotos puderam ir para os boxes trocas os pneus e recomeçar a prova. Na classificação final do GP Rio, a última etapa da temporada 2001, além de Rossi e Checa, teve o italiano Max Biaggi completando o pódio em terceiro lugar.