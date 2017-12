Rossi vence e Barros termina em terceiro no GP da Itália

Depois de maus resultados nas duas últimas etapas da MotoGP, neste domingo, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, voltou a vencer na categoria e fez a festa da torcida que lotou o circuito de Mugello. Outro que teve muitos motivos para comemorar foi o brasileiro Alexandre Barros (Ducati/Pramac), que fez uma belíssima prova e terminou na terceira colocação. O segundo foi o espanhol Dani Pedrosa, da Honda. Aliás, com os pontos conquistados com o terceiro lugar, Barros ultrapassa a casa dos 2000 na carreira, feito conseguido somente pelos italianos Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Este foi o primeiro pódio da equipe Pramac, ´time B´ da Ducati, o último do brasileiro foi em Donington Park, na Inglaterra, em 2005. Esta foi a sexta vitória consecutiva de Rossi no Grande Prêmio da Itália, igualando o feito do australiano Michael Doohan (1993-98). Com o resultado, o heptacampeão mundial (penta da MotoGP), vice do campeonato, diminuiu a vantagem do atual líder da categoria, o australiano Casey Stoner - quarto colocado na prova - para nove pontos, dando uma boa esquentada na briga pelo título de 2007. Classificação do GP da Itália: 1.º - Valentino Rossi (ITA) Yamaha 42min42s385 2.º - Dani Pedrosa (ESP) Honda 42min45s459 3.º - Alex Barros (BRA) Ducati 42min48s341 4.º - Casey Stoner (AUS) Ducati 42min48s397 5.º - John Hopkins (EUA) Suzuki 42min55s629 6.º - Toni Elias (ESP) Honda 43min01s640 7.º - Loris Capirossi (ITA) Ducati 43min02s031 8.º - Chris Vermeulen (AUS) Suzuki 43min05s195 9.º - Marco Melandri (ITA) Honda 43min05s222 10.º - Nicky Hayden (EUA) Honda 43min06s798 11.º - Alex Hofmann (ALE) Ducati 43min07s166 12.º - Colin Edwards (EUA) Yamaha 43min10s386 13.º - Shinya Nakano (JAP) Honda 43min19s118 14.º - Sylvain Guintoli (FRA) Yamaha 43min27s483 15.º - Makoto Tamada (JAP) Yamaha 43min27s530 Classificação do Mundial de MotoGP: 1.º - Casey Stoner (AUS) Ducati 115 pontos 2.º - Valentino Rossi (ITA) Yamaha 106 3.º - Dani Pedrosa (ESP) Honda 82 4.º - Marco Melandri (ITA) Honda 68 5.º - Chris Vermeulen (AUS) Suzuki 63 6.º - John Hopkins (EUA) Suzuki 59 7.º - Loris Capirossi (ITA) Ducati 47 8.º - Toni Elias (ESP) Honda 45 9.º - Alex Barros (BRA) Ducati 43 10.º - Colin Edwards (EUA) Yamaha 39 11.º - Nicky Hayden (EUA) Honda 36 12.º - Alex Hofmann (ALE) Ducati 35 13.º - Carlos Checa (ESP) Honda 20 14.º - Randy de Puniet (FRA) Kawasaki 19 15.º - Shinya Nakano (JAP) Honda 18