Rossi vence e diminui diferença para os líderes da MotoGP Valentino Rossi (Camel Yamaha) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Itália na categoria MotoGP, completando as 23 voltas do circuito de Mugello com o tempo de 42min39s610. Com a vitória, a segunda nesta temporada, o heptacampeão mundial de motovelocidade subiu da oitava posição no campeonato para o quinto lugar, com 65 pontos. O líder é o italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro), com 99 pontos, que terminou a corrida em segundo. O norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), vice-líder do campeonato, também com 99 pontos, completou o pódio na terceira colocação. Na largada, Rossi pulou da terceira posição no grid para a ponta, seguido pelo espanhol Sete Gibernau (Ducati Marlboro), o japonês Shinya Nakano (Kawasaki Racing) e o italiano Marco Melandri (Fortuna Honda). Rossi se manteve em primeiro até a 14ª volta, quando cometeu um erro e caiu para a quinta posição. A partir daí, começou a escalar o pelotão à sua frente e retomou a liderança na penúltima volta, resistindo aos ataques de Capirossi e vencendo a sexta etapa do Mundial. A próxima prova está marcada para o dia 18 de junho, em Barcelona, Espanha, no circuito de Montmeló. Esta foi a 55ª vitória de Rossi na principal categoria da motovelocidade (que inclui provas de 500cc e MotoGP). Com isso, ele superou o australiano Mick Doohan e se tornou o segundo maior vencedor de provas na história da modalidade. À sua frente, somente o lendário piloto italiano Giacomo Agostini, vencedor de 15 títulos mundiais e 68 GPs na categoria máxima da motovelocidade. Em mais uma de suas famosas comemorações, antes de retornar para os boxes e subir ao pódio, ele deixou a moto e posou com fãs que carregavam o número 46, o mesmo que estampa em suas motos desde que iniciou sua carreira - o número foi escolhido em homenagem a seu pai, que corria com motos usando a mesma numeração. Confira o resultado do GP da Itália: 1.º - Valentino Rossi (Itália) - 42min39s610 2.º - Loris Capirossi (Itália) - 42min40s185 3.º - Nicky Hayden (EUA) - 42min40s345 4.º - Dani Pedrosa (Espanha) - 42min41s617 5.º - Sete Gibernau (Espanha) - 42min42s680 6.º - Marco Melandri (Itália) Honda - 42min51s403 7.º - Toni Elias (Espanha) Honda - 42min58s609 8.º - Kenny Roberts Jr. (EUA) KR211V - 42min58s782 9.º - Makoto Tamada (Japão) Honda - 42min58s841 10.º - John Hopkins (EUA) Suzuki - 42min59s431 11.º - Shinya Nakano (Japão) Kawasaki - 42min59s473 12.º - Colin Edwards (EUA) Yamaha - 43min10s288 13.º - Randy de Puniet (França) Kawasaki - 43min16s808 14.º - Chris Vermeulen (Austrália) Suzuki - 43min21s322 15.º - Carlos Checa (Espanha) Yamaha - 43min35s866