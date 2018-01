Rossi vence e dispara na liderança O piloto italiano Valentino Rossi venceu o GP da Espanha de MotoGP, neste domingo, no circuito de Jerez de la Frontera. Esta é a segunda vitória do atual campeão mundial, após três etapas disputadas. O brasileiro Alexandre Barros, que chegou a liderar a prova nas primeiras voltas, terminou em quinto. Dois pilotos japoneses completaram o pódio na Espanha. Daijiro Katoh foi o segundo, seguido por Tohru Ukawa. Nas 250cc, para delírio do público, a vitória ficou com o espanhol Fonsi Nieto. Ele também lidera o campeonato, com 44 pontos. Nas 125 cc, o italiano Lucio Cecchinello ficou com o primeiro lugar. A liderança da temporada é do francês Arnaud Vincent, segundo colocado neste domingo, com 65 pontos. Confira a classificação do GP da Espanha de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA- Honda) - 46min51s843 2) Daijiro Kato (JAP - Honda) - 46min53s033 3) Tohru Ukawa (JAP-Honda) - 46min54s288 4) Loris Capirossi (ITA- Honda) - 46min54s673 5) Alex Barros (BRA- Honda) - 46min55s960 6) Norick Abe (JAP - Yamaha) - 47min10s360 7) Nobuatsu Aoki (JAP - Proton) - 47min23s628 8) Kenny Roberts (EUA - Suzuki) - 47min25s719 9) Sete Gibernau (ESP- Suzuki) - 47min30s605 10) Tetsuya Harada (JAP - Honda) - 47min31s818 Classificação do campeonato: 1) Valentino Rossi - 70 pontos 2) Tohru Ukawa - 41 3) Daijiro Kato - 39 4) Loris Capirossi - 36 5) Norick Abe - 30 6) Carlos Checa - 27 7) Alex Barros - 21