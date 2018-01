Rossi vence e dispara na MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi disparou na liderança da classificação da categoria MotoGP, ao vencer o GP da Itália, neste domingo, no circuito de Mugello. Com a terceira vitória na temporada, o atual campeão mundial soma 115 pontos, contra 83 do compatriota Max Biaggi, terceiro colocado na prova. O segundo lugar ficou para Loris Capirossi, também da Itália. O brasileiro Alexandre Barros sofreu um acidente e não completou a prova, mas segue na quarta posição na classificação, com 46 pontos. Nas 250 cc, a vitória ficou para Manuel Poggiali, de San Marino, enquanto nas 125 cc o primeiro lugar foi do italiano Lucio Ceccinello. Classificação dos dez primeiros colocados no GP da Itália de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 43min28s008 2) Loris Capirossi (ITA) - a 1s4. 3) Max Biaggi (ITA) - a 4s5. 4) Makoto Tamada (JAP) - a 13s2. 5) Shinya Nakano (JAP) - a 13s4. 6) Tohru Ukawa (JAP) - a 13s6. 7) Sete Gibernau (ESP) - a 14s2. 8) Carlos Checa (ESP) - a 22s8. 9) Colin Edwards (EUA) - a 33s0. 10) Olivier Jacque (FRA) - a 38s8. Classificação do Campeonato de MotoGP: 1) Valentino Rossi - 115 pontos. 2) Max Biaggi - 83. 3) Sete Gibernau - 72. 4) Alexandre Barros - 46. 5) Tohru Ukawa - 42. 6) Troy Bayliss - 40. 7) Loris Capirossi - 36. 8) Shinya Nakano - 33. 9) Olivier Jacque - 32. 10) Nicky Hayden - 26.