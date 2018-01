Rossi vence e dispara na MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi, de 24 anos, conquistou a quinta vitória na temporada da MotoGP, neste domingo, ao vencer o GP de Portugal, no Estoril. É a 55ª vitória na carreira. Com este resultado, Rossi soma 237 pontos, contra 191 do espanhol Sete Gibernau, quarto colocado na etapa portuguesa do Mundial. Max Biaggi e Loris Capirossi, ambos também da Itália, completaram o pódio. O brasileiro Alexandre Barros, que largou na 12ª posição, terminou em 11º lugar. Ele soma 76 pontos e está na oitava colocação. Os espanhóis dominaram na disputa das outras duas categorias. Nas 125 cc, Pablo Nieto conquistou sua primeira vitória. O compatriota Daniel Pedrosa foi o quarto colocado e segue na liderança com 175 pontos. Nas 250cc, o primeiro lugar ficou para Toni Elias, que é o segundo colocado no Mundial, com 151 pontos, 14 atrás de Manuel Poggiali, de San Marino, segundo colocado no Estoril. A 12ª etapa do Mundial de Motovelocidade será dia 20 de setembro, no Rio de Janeiro. Classificação do GP de Portugal de MotoGP 1. Valentino Rossi (ITA) - 46min48s005 - média de 150,122 km/h. 2. Max Biaggi (ITA) - a 2s094 3. Loris Capirossi (ITA) - a 5s254 4. Sete Gibernau (ESP) - 5s269 5. Tohru Ukawa (JAP) - a 10s581 6. Troy Bayliss (AUS) - a 14s246 7. Marco Melandri (ITA) - a 16s143 8. Carlos Checa (ESP) - a 18s083 9. Nicky Hayden (EUA) - a 18s284 10. Makoto Tamada (JAP) - a 21s815 11. Alexandre Barros (BRA) - a 24s059 12. Shinya Nakano (JAP) - a 27s082 13. Olivier Jacque (FRA) - a 27s651 14. Colin Edwards (EUA) - a 31s505 15. Noriyuki Haga (JAP) - a 57s118 Classificação do Mundial de MotoGP 1. Valentino Rossi (ITA) - 237 pontos 2. Sete Gibernau (ESP) - 191 3. Max Biaggi (ITA) - 161 4. Loris Capirossi (ITA) - 113 5. Troy Bayliss (AUS) - 106 6. Carlos Checa (ESP) - 86 7. Tohru Ukawa (JAP) - 85 8. Alexandre Barros (BRA) 76 9. Nicky Hayden (EUA) - 74 10. Shinya Nakano (JAP) - 69