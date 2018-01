Rossi vence e é campeão das 500cc O italiano Valentino Rossi, com uma Honda, conquistou neste domingo, com duas etapas de antecipação, o título da categoria 500cc do Mundial de Motovelocidade. O piloto venceu o GP da Austrália, no circuito de Phillip Island, com apenas 13 milésimos de segundo de vantagem sobre o italiano Max Biaggi, da Yamaha, segundo colocado. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda Pons, liderou boa parte da corrida, mas terminou em quarto, atrás de seu companheiro de equipe, o italiano Loris Capirossi. Com a conquista, Valentino Rossi, de 22 anos, converteu-se no segundo piloto na história a conseguir a coroa de campeão nas três categorias do Mundial. Antes de vencer na 500cc, o italiano brilhou na 125cc, em 1997, e na 250cc, em 1999. Antes dele, só Phil Read havia conseguido a façanha. "Durante toda a corrida não pensei no título, só procurei manter a concentração´´, comentou Rossi, que comemorou a vitória e o título com a bandeira da Itália na sua volta de consagração. "A prova foi um grande espetáculo com pelo menos seis pilotos brigando pelo primeiro lugar. O título, porém, tem um gosto muito especial e este foi, sem dúvida, o dia mais feliz de minha vida.´´ Rossi soma 275 pontos no campeonato. Biaggi tem 203, Capirossi, 179, e Barros, 160. Na categoria 250cc, a vitória foi do japonês Daijiro Katoh. Outro japonês, Youichi Ui, ganhou nas 125cc.. No próximo fim de semana, ocorre o GP da Malásia. A última etapa do campeonato será em 3 de novembro, no Rio. Confira a ordem de chegada do GP da Austrália: 1) Valentino Rossi (Itália) 2) Max Biaggi (Itália) 3) Loris Capirossi (Itália) 4) Alex Barros (Brasil) 5) Thoru Ukawa (Japão) 6) Olivier Jacque (França) 7) Shinya Nakano (Japão) 8) Noriyuki Haga (Japão) 9) Sete Gibernau (Espanha) 10) J. Goorbergh (Holanda) Classificação geral do Mundial de 500cc: 1) Valentino Rossi - 275 pontos 2) Max Biaggi - 203 pontos 3) Loris Capirossi - 179 pontos 4) Alex Barros - 160 pontos 5) Shinya Nakano - 135 pontos 6) Norick Abe - 124 pontos 7) Carlos Checa - 111 pontos 8) Sete Gibernau - 107 pontos 9) Alex Crivillé - 101 pontos 10) Kenny Roberts - 97 pontos