Rossi vence etapa da MotoGP na Itália Valentino Rossi teve que mostrar todo seu talento na escorregadia pista de Mugello, neste domingo, para vencer o GP da Itália de Motovelocidade, quarta etapa da MotoGP. A prova chegou a ser interrompida por causa da chuva, mas o piloto italiano foi mais rápido nas 6 voltas após a relargada, superando o espanhol Sete Gibernau, que chegou em segundo lugar e ainda lidera o campeonato. Gibernau, que tinha saído na pole, tem agora 86 pontos, enquanto Rossi chegou aos 76 - até agora, das 4 provas disputadas, cada um venceu duas. O terceiro colocado no campeonato também foi o terceiro no GP da Itália, o italiano Max Biaggi. Já o brasileiro Alexandre Barros chegou em 6º lugar na prova. Na categoria das 250cc, a vitória na Itália foi do argentino Sebastián Porto. E nas 125cc, a primeira colocação ficou com o italiano Roberto Locatelli. Confira a classificação da prova da MotoGP: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 12m06s803 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - a 0s361 3º Max Biaggi (ITA/Honda) - a 1s540 4º Troy Bayliss (AUS/Ducati) - a 1s782 5º Rubén Xaus (ESP/Ducati) - a 2s389 6º Alexandre Barros (BRA/Honda) - a 2s446 7º Norick Abe (JAP/Yamaha) - a 5s842 8º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - a 6s228 9º Marco Melandri (ITA/Yamaha) - a 6s461 10º Shane Byrne (GBR/Aprilia) - a 7s198