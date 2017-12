Rossi vence GP da Austrália de MotoGP O campeão antecipado da temporada, o italiano Valentino Rossi (Honda), venceu na madrugada deste domingo o GP da Austrália de MotoGP (antiga 500cc). O brasileiro Alexandre Barros (Honda) ficou na segunda colocação e o japonês Tohru Ukawa (Honda), em terceiro. Com o resultado, Rossi alcançou sua 50ª vitória na carreira e a 11ª nesta temporada. Das 27 voltas, Barros ficou na ponta da largada até a 23ª volta, seguido de perto pelo italiano, que acabou ultrapassando o brasileiro. Na última volta, Barros tentou uma ultrapassagem e chegou a perder o traçado da pista. Mesmo assim, ele garantiu o segundo lugar na prova e seu terceiro pódio consecutivo. O última corrida deste ano é o GP de Valência, na Espanha, que acontece no dia 3 de novembro. Na categoria 250cc, o italiano Marco Melandri venceu o GP da Austrália e sagrou-se campeão da temporada 2002. O espanhol Alfonso Neto ficou com a segunda colocação e o argentino Sebastian Porto chegou em terceiro. Confira o resultado final do GP da Austrália 500cc: 1 - Valentino Rossi (Italia) Honda 42m02s041 2 - Alex Barros (Brasil) Honda 42m11s823 3 - Tohru Ukawa (Japão) Honda 42m13s175 4 - Daijiro Kato (Japão) Honda 42m13s368 5 - Jurgen v.d. Goorbergh (Holanda) Honda 42m13s455 6 - Max Biaggi (Italia) Yamaha 42m22s978 7 - Nobuatsu Aoki (Japan) Proton 42m24s546 8 - Olivier Jacque (França) Yamaha 42m28s683 9 - Kenny Roberts (EUA) Suzuki 42m28s733 10. Jeremy McWilliams (GBR) Proton 42m34s035