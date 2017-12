Rossi vence GP da Catalunha e sobe para 3.º na MotoGP O heptacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha), venceu neste domingo o GP da Catalunha, 7ª etapa do Mundial de MotoGP, completando as 24 voltas da prova com o tempo de 41min31s237. Esta foi sua terceira vitória nesta temporada, a 56ª na categoria principal e a 82ª de sua carreira. A corrida foi bastante atribulada. Na largada, um acidente envolvendo várias motos antes da primeira curva levou à interrupção da prova. O italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro), o espanhol Sete Gibernau (Ducati Marlboro), o francês Randy De Puniet (Kawasaki Racing) e o italiano Marco Melandri (Fortuna Honda), que se contundiram no múltiplo acidente, não se apresentaram para a relargada. Trinta minutos depois, na segunda largada, Rossi largou da pole position mas caiu para a quinta posição na primeira volta. A partir de então, deu início a mais uma corrida de recuperação e assumiu a ponta na 8ª volta, mantendo-se na frente até o final. O norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda) e o também norte-americano Kenny Roberts Jr (Team Roberts) completaram o pódio. Dos 19 pilotos que estavam inscritos para a largada, apenas 11 terminaram a corrida. Com o resultado da prova, Nicky Hayden assumiu a liderança isolada do campeonato, com 124 pontos. Loris Capirossi está em segundo, com 99, e Rossi em terceiro, com 90. A próxima etapa do Mundial de Motovelocidade será na Holanda, no próximo sábado, dia 23. Confira a classificação da prova: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 41min31s237 2.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 41min35s746 3.º - Kenny Roberts Jr. (EUA/KR211V) - 41min40s411 4.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 41min44s702 5.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 41min53s785 6.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 41min56s435 7.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 42min01s859 8.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 42min02s514 9.º - James Ellison (GBR/Yamaha) - 42min30s440 10.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati) - 42min45s299 11.º - Jose Luis Cardoso (ESP/Ducati) - 43min18s052