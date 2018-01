Rossi vence GP da Inglaterra com chuva Valentino Rossi (Yamaha) venceu mais uma prova da MotoGP neste domingo. Mesmo com muita chuva no circuito de Donington Park, o italiano conquistou sua sétima vitória na temporada 2005 (foi a nona etapa), chegando à frente do americano Kenny Roberts (Suzuki), com o brasileiro Alexandre Barros (Honda) em terceiro lugar. Agora, ele lidera a temporada com 211 pontos. Como choveu forte durante todas as voltas, a liderança da prova foi bastante alternada. Barros, Rossi e Roberts se alternavam na posição, com várias ultrapassagens, mas no final quem prevaleceu foi o italiano. Além disso, a corrida teve várias quedas, principalmente nas primeiras voltas, quando a chuva era mais intensa, mas nenhum piloto se feriu gravemente. A próxima prova da temporada será no próximo dia 31, em Sachsenring, na Alemanha. Outras categorias - Nas 125cc, o vencedor foi o espanhol Julian Simon (KTM). O líder do campeonato por pilotos da categoria é o italiano Mattia Pasini (Aprilia). Já nas 250cc, quem ganhou foi o francês Randy de Puniet (Aprilia), mas quem lidera o campeonato é o português Daniel Pedrosa (Honda), que terminou em quarto.