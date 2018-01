Rossi vence GP de Portugal nas 500 cc O italiano Valentino Rossi, da Honda, venceu neste domingo o GP de Portugal das 500 cc, 11ª etapa do campeonato mundial de motociclismo, disputado no circuito de Estoril, seguido de seu compatriota Loris Capirossi (Honda) e do australiano Garry McCoy (Yamaha). A vitória de Rossi - a sétima na temporada - o manteve na liderança do torneio, com 220 pontos contra 177 do segundo colocado, o também italiano Max Biaggi. O brasileiro Alex Barros (Honda) abandonou a prova após se envolver em um acidente na largada. Mesmo assim, se manteve na quarta colocação do mundial com 107 pontos. O italiano Manuel Poggiali (Gilera) venceu na categoria 125 cc e o japonês Daijiro Katoh (Honda) ganhou as 250 cc.