Rossi vence GP do Japão de 500cc O italiano Valentino Rossi venceu hoje a primeira prova da temporada 2001 de motociclismo, no circuito japonês de Suzuka. Rossi, da Honda, fez uma belíssima corrida e conseguiu escapar de um grupo de oito pilotos que rodaram na pista. O australiano Garry McCoy chegou em segundo lugar, seguido do italiano Max Biaggi, ambos da Yamaha. O brasileiro Alex Barros chegou em 6º lugar, e culpou os pneus pelo seu desempenho. "À medida que a moto ficava mais leve por causa do combustível, o pneu dianteiro perdeu aderência e a moto ficou mais difícil de controlar?, afirmou Barros. Os espanhóis tiveram fraco desempenho. O campeão mundial de 99, Alex Crivillé, da Honda, chegou em 9º. Carlos Checa, da Yamaha, por sua vez, ficou em 10º.