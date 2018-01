Rossi vence mais uma nas 500 cc O italiano Valentino Rossi venceu neste domingo o GP da Malásia de Motovelocidade, em Sepang. Essa foi a décima vitória da italiano na temporada. Em segundo lugar ficou o seu compatriota Loris Capirossi seguido pelo australiano Garry McCoy. Rossi conquistou o Campeonato Mundial no GP da Austrália, domingo passado. O brasileiro Alexandre Barros chegou em quinto lugar e agora ocupa a quinta colocação no campeonato. A última corrida será disputada no dia 3 de novembro no Rio de Janeiro. Abaixo a classificação final do GP da Malásia: 1. Valentino Rossi 2. Loris Capirossi 3. Garry McCoy 4. Shinya Nakano 5. Tohru Ukawa 6. Alex Crivillé 7. Alex Barros 8. Sete Gibernau 9. Noriyuki Haga 10. Carlos Checa 12. Anthony West 13. Norick Abe 14. Brendan Clarke 15. Leon Haslam Abandonaram: Olivier Jacque; Barry Veneman; Haruchika Aoki; Johan Stigefelt; Kenny Roberts; Kenny Roberts; Max Biaggi. Classificação geral do campeonato: 1- Valentino Rossi (ITA)- 300 Pontos 2- Max Biaggii (ITA)- 203 3- Loris Capirossi (ITA)- 199 4- Alex Barros (BRA)- 169 5- Shinya Nakano (JAP)- 148 6- Norick Abe (JAP)- 127 7- Carlos Checa (ESP)- 117 8- Sete Gibernau (ESP)- 115 9- Alex Criville (ESP)- 111 10- Tohru Ukawa (JAP) - 107