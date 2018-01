Rossi vence mais uma vez na MotoGP O italiano Valentino Rossi continua dando show na MotoGP. Neste domingo, no GP da Catalunha, em Barcelona, o piloto da Yamaha fez uma prova perfeita e foi premiado no final com a primeira colocação, graças a um problema na moto do espanhol Sete Gibernau, que liderava desde o início e terminou em segundo lugar. Com o resultado, Rossi conquistou a quinta vitória em seis etapas. O italiano tem agora 145 pontos na classificação do Mundial e está disparado na liderança - o italiano Marco Melandri é o segundo, com 87 pontos. O brasileiro Alexandre Barros, que largou em nono lugar, fez uma corrida de recuperação e conseguiu cruzar a linha de chegada na quarta posição. Na classificação, Barros é o quinto colocado, com 65 pontos. A próxima prova da MotoGP acontecerá em Assen, na Holanda, no dia 25.