Rossi vence mais uma vez na MotoGP O italiano Valentino Rossi está cada vez mais perto de mais um título na MotoGP. Neste domingo, se aproveitou do abandono do espanhol Sete Gibernau na última volta, tomou a liderança da prova e venceu o GP da República Checa, a 11ª etapa do campeonato. Com a nona vitória na temporada, Rossi segue tranqüilo na liderança, com 261 pontos, e pode ser campeão já na próxima corrida, que será disputada no Japão. O segundo colocado no GP checo foi o italiano Loris Capirossi, seguido de perto pelo compatriota Max Biaggi, que assumiu a vice-liderança do campeonato com 129 pontos. O brasileiro Alexandre Barros terminou a prova na quarta posição e ocupa, agora, o sexto lugar na classificação dos pilotos, com 114 pontos. Veja como ficou a prova na República Checa: 1.º - Valentino Rossi (ITA) - 43min56s539 2.º - Loris Capirossi (ITA) a 1s837 3.º - Max Biaggi (ITA) a 3s444 4.º - Alex Barros (BRA) - a 4s148 5.º - Nicky Hayden (EUA) - a 4s363 6.º - Marco Melandri (ITA) - a 11s150 7.º - Colin Edwards (EUA) - a 13s532 8.º - Carlos Checa (ESP) - a 19s331 9.º - Troy Bayliss (AUS) - a 27s125 10.º - Makoto Tamada (JAP) - a 27s248 Confira como está a classificação do campeonato: 1.º - Valentino Rossi (ITA) - 261 pontos 2.º - Max Biaggi (ITA) - 129 3.º - Marco Melandri (ITA) - 126 4.º - Colin Edwards (EUA) - 123 5.º - Sete Gibernau (ESP) - 115 6.º - Alex Barros (BRA) - 114