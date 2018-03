Rossi vence na Espanha; Barros é o 5º Um fim de semana de superação para Alexandre Barros, quinto, neste domingo, no Grande Prêmio da Espanha de MotoGP. O brasileiro sofreu um acidente no treino classificatório de sexta-feira, mas, passado o susto, completou a sessão. Mesmo largando mal no grid, na 15ª colocação, completou a prova em Jerez de la Frontera na 5ª posição. "A corrida foi bem melhor do que eu esperava", comemorou. O brasileiro, que ainda sente dores no joelho em conseqüência de um acidente que sofreu na primeira etapa do Mundial, voltou a agradecer a equipe Yamaha, atribuindo ao acerto da moto o mérito pela boa corrida. Mesmo assim, Barros contou que começou a ter problemas com o pneu dianteiro antes da metade da corrida, o que o impediu de brigar por posição no pódio. O vencedor foi o italiano Valentino Rossi, da Honda, que parece imbatível sobre uma moto. Rossi caminha para a conquista do tricampeonato na categoria, que seria seu quinto título no motociclismo. Antes de vencer as 500 cc, em 2001 e 2002, o italiano brilhou nas 125 cc, em 1997, e nas 250 cc, em 1999. Outro italiano, Max Biaggi, chegou em segundo e o australiano Troy Bayliss foi o terceiro. Nas 250 cc, a vitória ficou com o espanhol Tony Elias, da Aprilia, enquanto o italiano Lucio Cecchinello, também da Aprilia, foi o vencedor nas 125 cc. Confira o resultado do GP da Espanha de MotoGP após 27 voltas: 1) Valentino Rossi (ITA) - 46min50s345 (média de 152,976 km/h) 2) Max Biaggi (ITA) a 6s333 3) Troy Bayliss (AUS) a 12s077 4) Tohru Ukawa (JAP) a 16s186 5) Alexandre Barros (BRA) a 18s630 6) Makoto Tamada (JAP) a 24s153 7) John Hopkins (EUA) a 30s959 8) Shinya Nakano (JAP) a 31s218 9) Nobuatsu Aoki (JAP) a 36s002 10) Olivier Jacque (FRA) a 37s566 11) Noriyuki Haga (JAP) a 43s753 12) Jeremy McWilliams (ING) a 43s894 13) Kenny Roberts (EUA) a 48s891 14) Colin Edwards (EUA) a 52s128 15) Andrew Pitt (AUS) a 1min08s179 Classificação da categoria MotoGP: 1) Valentino Rossi - 70 pontos 2) Max Biaggi - 56 3) Troy Bayliss - 40 4) Sete Gibernau - 38 5) Alexandre Barros - 30