Rossi vence nas 500cc; Barros é o 3º O italiano Valentino Rossi voltou a vencer no Mundial de Motovelocidade das 500cc e aumentou ainda mais a sua vantagem na liderança do campeonato. Neste domingo, Rossi ganhou o GP da Grã-Bretanha, em Donington Park, na Inglaterra. Em segundo lugar ficou outro piloto da Itália, Max Biaggi, e o terceiro foi o brasileiro Alexandre Barros. Com mais esta vitória, a sua 6ª em 8 etapas disputadas na temporada, Rossi lidera com folga o Mundial - 161 pontos. O segundo colocado é Biaggi, que tem 135. Alexandre Barros está em 4º lugar na classificação geral, com 89 pontos. Nas 250cc, a vitória em Donington Park foi do japonês Daijiro Katoh. Já nas 125cc, a primeira colocação ficou com outro piloto do Japão, Youichi Ui. Confira a classificação das 500cc no GP da Grã-Bretanha: 1º Valentino Rossi (Itália) - 46m53s349 2º Max Biaggi (Itália) - a 1s794 3º Alexandre Barros (Brasil) - a 2s011 4º Noriyuki Haga (Japão) - a 7s610 5º Carlos Checa (Espanha) - a 12s526 6º Shinya Nakano (Japão) - a 12s766 7º Alex Crivillé (Espanha) - a 16s225 8º Kenny Roberts (Estados Unidos) - a 16s699 9º Olivier Jacque (França) - a 16s780 10º Loris Capirossi (Itália) - a 24s781 11º Sete Gibernau (Espanha) - a 29s205 12º Jurgen Van de Goorberg (Holanda) - a 44s984 13º Jason Vincent (Grã-Bretanha) - a 49s907 14º Anthony West (Austrália) - a 50s033 15º Chris Walker (Grã-Bretanha) - a 59s116 16º Tohru Ukawa (Japão) - a 1m04s876 17º Leon Haslam (Grã-Bretanha) - a 1m10s748 18º Johan Stigefelt (Suécia) - a 1 volta 19º Mark Willis (Austrália) - a 1 volta