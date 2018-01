Rossi vence no Rio e é campeão O italiano Valentino Rossi, da Repson Honda Team, deu um show de pilotagem sob chuva, neste sábado, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste, venceu o Rio GP de Motovelocidade, categoria MotoGP, e se tornou o primeiro campeão da categoria. O piloto, de 23 anos, demonstrou mais uma vez sua habilidade e, com a saída de seu companheiro de equipe, o japonês Thoru Ukawa, um quinto lugar já era o suficiente para lhe assegurar o título. "Ganhar nessas condições foi um sonho. Torci o fim de semana inteiro para não chover", contou Rossi, que obteve a quinta vitória consecutiva no circuito brasileiro. "Estava atrás do Kenny (Roberts Jr., da Telefonica Movistar Suzuki) e não conseguia ver nada, a não ser água. Com a saída do Ukawa, só pensava em manter minha posição." A corrida foi tranqüila para Rossi, que permaneceu o maior parte do tempo na segunda colocação, atrás de Roberts Jr., até assumir a liderança a 11 voltas do final. Depois, o italiano chegou a ser ameaçado e até ultrapassado pelo espanhol Carlos Checa, da Marlboro Yamaha Team, que perdeu o controle de sua moto e saiu da corrida. Com o caminho livre, restou ao campeão mundial demonstrar sua perícia nas curvas molhadas e derrapantes do circuito. Com o título assegurado, bastou a Rossi, nascido em Urbino, comemorar seu quarto título na motovelocidade, antes já havia sido campeão nas 125cc, 250cc e 500cc. E, como era de se esperar, a festa veio em ritmo brasileiro, na companhia dos admiradores de seu fã-clube oficial, o Tavullia. "Queria comemorar com eles e fazer uma homenagem ao Brasil", contou Rossi, que é admirador, além de amigo do atacante Ronaldo, do Real Madrid. Ao cruzar a linha de chegada, ele foi cercado pelos fãs vestidos como jogadores da seleção brasileira. "Gosto muito de futebol e já tínhamos combinado esta homenagem." A vitória deste sábado foi a 49ª na carreira de Rossi, que já disputou 104 GPs. Nesta temporada, foram dez vitórias em 12 corridas, comprovando não só sua competência, como o excelente desempenho das motos de motor quatro tempos (990cc), que a partir de 2003, terão o monopólio da categoria. Enquanto Rossi vibrava com a vitória, o brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, também festejava o quarto lugar na prova. Com uma moto de motor dois tempos (500cc), o piloto conseguiu ser o melhor dentre os adversários com o mesmo equipamento. A classificação final do Rio GP terminou com Rossi em primeiro, Max Biaggi, da Marlboro Yamaha Team, em segundo, e Roberts Jr., em terceiro. A tabela de classificação do campeonato Mundial tem Rossi na liderança com 270 pontos; seguido por Biaggi, 164; Ukawa que caiu para terceiro, 156; e Barros, em quarto, 118. O mundial de construtores é liderado pela Honda, 295 pontos e o de equipes pela também campeã Repsol Honda Team. A próxima corrida será no circuito de Montegi, no Japão, dia 6 de outubro. O público neste sábado no autódromo foi de 41.589 espectadores, totalizando 57.869 nos três dias de evento. Confira a classificação final da prova: 1º Valentino Rossi (Itália) - 49m09s516 2º Max Biaggi (Itália) - 49m11s190 3º Kenny Roberts (EUA) - 49m28s280 4º Alexandre Barros (Brasil) - 49m34s275 5º Loris Capirossi (Itália) - 49m41s870 6º Norick Abe (Japão) - 49m43s876 7º Olivier Jacque (França) - 49m53s766 8º Sete Gibernau (Espanha) - 50m06s666 9º Jurgen vd Goorbergh (Holanda) - 50m19s503 10º Garry McCoy (Austrália) - 50m27s127