Rossi vence o GP da Austrália de MotoGP O piloto italiano Valentino Rossi, campeão antecipado da MotoGP, venceu o GP da Austrália, neste domingo, no circuito de Phillip Island. Loris Capirossi, também da Itália, e o norte-americano Nick Hayden completaram o pódio. Rossi foi penalizado com dez segundos nos boxes por ter desrespeitado uma bandeira amarela na quarta volta, após queda do australiano Troy Bayliss. O brasileiro Alexandre Barros, com problemas mecânicos, abandonou na 11ª volta. Nas 250cc, o título será decidido apenas no último GP da temporada, dia 2 de novembro, em Valência. O italiano Roberto Rolfo venceu em Phillip Island e diminuiu a diferença para o samaronês Manuel Poggiali, nono colocado na prova. Rolfo soma 226 pontos, contra 233 de Poggiali. Nas 125cc, sem a presença do campeão Daniel Pedrosa, que fraturou os tornozelos nos treinos de sexta-feira, a vitória ficou com o italiano Andrea Ballerini. Classificação do GP da Austrália de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) - 41min53s543 (média: 172,006 km/h) 2) Loris Capirossi (ITA/Ducati) a 5s212 3) Nicky Hayden (EUA/Honda) a 12s039 4) Sete Gibernau (ESP/Honda) a 12s070 5) Tohru Ukawa (JAP/Honda) a 12s294 6) Olivier Jacque (FRA/Yamaha) a 28s017 7) Shinya Nakano (JAP/Yamaha) 28s044 8) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 40s112 9) Kenny Roberts (EUA/Suzuki) a 41s410 10) Makoto Tamada (JAP/Honda) 49s902 11) Jeremy McWilliams (GBR/Proton) a 51s260 12) John Hopkins (EUA/Suzuki) a 54s101 13) Garry McCoy (AUS/Kawasaki) 54s779 14) Noriyuki Haga (JAP/Aprilia) a 1min01s520 15) Andrew Pitt (AUS/Kawasaki) a 1min06s080 16) Colin Edwards (EUA/Aprilia) a 1min06s630 17) Max Biaggi (ITA/Honda) a 1min14s003 18) Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) a 1 volta 19) Ryuichi Kiyonari (JAP/Honda) 1 volta 20) Chris Burns (GBR/WCM) 1 volta Classificação do Mundial de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 332 pontos 2) Sete Gibernau (ESP) - 257 3) Max Biaggi (ITA) - 215 4) Loris Capirossi (ITA) - 161 5) Nicky Hayden (EUA) - 130 6) Tohru Ukawa (JAP) - 123 7) Troy Bayliss (AUS) - 119 8) Carlos Checa (ESP) - 112 9) Shinya Nakano (JAP) - 101 10) Alex Barros (BRA) - 91 11) Makoto Tamada (JAP) - 81 12) Olivier Jacque (FRA) - 71 13) Colin Edwards (EUA) - 54 14) Noriyuki Haga (JAP) - 46 15) Marco Melandri (ITA) - 45