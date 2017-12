Rossi vence o GP da Catalunha O italiano Valentino Rossi (Honda) foi o vencedor do Grande Prêmio da Catalunha, no circuito de Montmeló, em Barcelona (Espanha), categoria MotoGP. A prova disputada neste domingo foi a sexta da temporada, de um total de 16 corridas. O japonês Tohru Ukawa (Honda) foi o segundo colocado e o espanhol Carlos Checa (Yamaha), o terceiro. Outro italiano, Max Biaggi (Yamaha) ficou com a quarta colocação e o brasileiro Alex Barros (Honda), com a quinta. Com a vitória, Rossi ampliou sua liderança no campeonato. Ele agora tem 145 pontos, contra 97 do segundo na temporada, Ukawa. O italiano Loris Capirossi é o terceiro, com 65 pontos somados. Alex Barros aparece somente na sétima colocação no campeonato, com 51 pontos.