Rossi vence o GP da Itália de MotoGP O GP da Itália de MotoGP, realizado neste no circuito de Mugello, não poderia ser melhor para o torcedor italiano. Nada menos que as quatro primeiras posições ficaram com pilotos italianos. A vitória coube a Valentino Rossi (Yamaha). Max Biaggi (Honda) chegou em segundo; Loris Capirossi (Ducati) em terceiro e Marco Melandri (Honda) em quatro. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) terminou a prova em sétimo. Com a vitória de hoje, Rossi disparou na liderança do campeonato com 120 pontos. Melandri permanece em segundo com 71 pontos, seguido de Max Biaggi com 67. Barros é quinto na classificação geral, com 52. Veja a classificação do GP da Itália de MotoGP: 1. Valentino Rossi (ITA) - Yamaha : 42 minutos 42s.994 2. Max Biaggi (ITA) - Repsol Honda: 42:43.353 3. Loris Capirossi (ITA) - Ducati: 42:46.868 4. Marco Melandri (ITA) - Movistar Honda: 42:46.973 5. Carlos Checa (ESP) - Ducati: 42:50.892 6. Nicky Hayden (EUA) - Respol Honda: 42:51.198 7. Alex Barros (BRA) - Camel Honda: 42:54.566 8. Makoto Tamada (JAP) - Konica Honda: 43:08.388 9. Colin Edwards (EUA) - Gauloises Yamaha: 43:08.479 10. Shinya Nakano (JAP) - Kawasaki - 43:19.543. Abandono: Sete Gibernau (ESP) Movistar Honda Veja classificação do Mundial: 1. Valentino Rossi (ITA) - 120 pontos 2. Marco Melandri (ITA) - 71 3. Max Biaggi (ITA) - 67 4. Sete Gibernau (ESP) - 53 5. Alex Barros (BRA) - 52 6. Colin Edwards (EUA) - 48 7. Loris Capirossi (ITA) - 39 8. Nicky Hayden (EUA) - 36 9. Shinya Nakano (JAP) - 33 10. Carlos Checa (ESP) - 28