Rossi vence o GP do Catar de MotoGP O italiano Valentino Rossi (Yamaha), que já garantiu o título da temporada por antecipação, venceu neste sábado o Grande Prêmio do Catar de MotoGP, a 14ª das 17 provas do Mundial. O piloto de 26 anos chegou assim, à sua 52ª vitória na categoria. ? Esta foi a melhor prova do ano e também a mais difícil?, disse ele. O também italiano Marco Melandri (Honda) chegou em segundo e o norte-americano Nicky Hayden (Honda) em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) foi apenas o nobno colocado. Veja a classificação final do GP do Catar: .1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 43:33.759 a 163,020 km/h. .2. Marco Melandri (ITA/Honda RC 211 V) a 1.670 .3. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) a 5.536 .4. Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) a 14.737 .5. Sete Gibernau (ESP/Honda RC 211 V) a 20.431 .6. Carlos Checa (ESP/Ducati Desmosedici) a 31.432 .7. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki ZX RR) a 32.983 .8. Toni Elías (ESP/Yamaha YZR M 1) a 39.888 .9. Alexandre Barros (BRA/Honda RC 211 V) a 41.792 10. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) a 44.252 11. Kenny Roberts (EUA/Suzuki GSV RR) a 48.745 12. Roberto Rolfo (ITA/Ducati Desmosedici) a 1:01.991 13. Shane Byrne (ING/Honda RC 211 V) a 1:04.805 14. Rubén Xaus (ESP/Yamaha YZR M 1) a 1:13.824 15. James Ellison (ING/Blata) a 2:08.642 Classificação do Mundial: .1. Valentino Rossi (ITA) 306 pontos .2. Max Biaggi (ITA) 159 .3. Marco Melandri (ITA) 157 .4. Colin Edwards (EUA) 152 .5. Nicky Hayden (EUA) 150 .6. Loris Capirossi (ITA) 148 .7. Alexandre Barros (BRA) 129 .8. Sete Gibernau (ESP) 126 .9. Carlos Checa (ESP) 98 10. Shinya Nakano (JAP) 78