Rossi vence pela sexta vez na MotoGP O italiano Valentino Rossi segue dando show na MotoGP. Neste sábado, em Assen, o piloto da Yamaha venceu o GP da Holanda e chegou à incrível marca de seis vitórias, sendo cinco de forma consecutiva, em sete provas já disputadas nesta temporada. O também italiano Marco Melandri, da Honda, ficou em segundo lugar, seguido do norte-americano Colin Edwards, da Yamaha. O brasileiro Alexandre Barros, que corre com Honda, terminou na sétima colocação. Na classificação dos pilotos, Rossi abre ainda mais a sua vantagem na liderança. Com agora 170 pontos, é visto de longe por Marco Melandri, que está com 107. O italiano Max Biaggi é o terceiro, com 87 pontos. Alexandre Barros está em quinto lugar, com 74 pontos. A próxima corrida da MotoGP acontecerá no dia 10 de julho, no circuito de Laguna Seca, nos Estados Unidos.