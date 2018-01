Rota Sul começa nesta 5ª, em Torres O Rali Rota Sul, que tem largada promocional nesta quinta-feira, em Torres, coloca o Rio Grande do Sul no calendário brasileiro de rali cross country. A prova segue sexta-feira para Rio Grande e no sábado para Bagé, retornando a Rio Grande, onde termina no domingo. Promovido pela Dunas Race, a mesma empresa que promove o Rali dos Sertões, o Rota Sul terá cerca de 1.200 quilômetros entre trilhas de areia, áreas alagadas, terra e pedras. São 127 veículos inscritos ? 55 carros, 50 motos, sete caminhões e três quadriciclos, além de 12 que vão fazer um percurso paralelo fora da competição, chamado ?Expedition?. A prova ? válida pelo Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country e pela Taça Brasil de Rali ? reúne os mais experientes pilotos de motos, carros e caminhões do Brasil. Édio Füchter, com uma Chevrolet S10, Reinaldo Varela, Klever Kolberg e o calouro em ralis, o campeão de Stock Car, Ingo Hoffmann ? os três com Mitsubishi L200 Evolution ?, são os favoritos entre os carros. Nas motos, a disputa deve ficar entre Jean Azevedo, José Hélio e Tiago Fantozzi. Nos caminhões, os Volkswagen de Alfredo Yahn e Luciano Cunha e o Mercedes-Benz de André Azevedo brigam pelo primeiro lugar. Nesta quinta-feira pela manhã serão feitas as verificações técnicas. À tarde acontece o prólogo, quando será definida a ordem de largada. A largada promocional ocorre às 19h30. A largada oficial será sexta-feira, às 6h30, com destino a Rio Grande, em 468 quilômetros no total, divididos em dois trechos cronometrados: o primeiro com 130 km e o segundo com 77.