Ruben Fontes vence a etapa de Santa Cuz da Stock Car Contando com o abandono do pole Luciano Burti - que liderava a até 12 voltas para o final, por causa de um problema de transmissão -, Ruben Fontes venceu a sétima etapa da temporada 2006 da Stock Car V8, disputada neste domingo, em Santa Cruz do Sul (RS). Esta foi a segunda vitória do piloto goiano na categoria. A festa na equipe Neosoro-JF foi ainda maior por causa do segundo lugar de Rodrigo Sperafico. Líder do campeonato com 116 pontos, Cacá Bueno (Eurofarma-RC) fez uma corrida discreta e terminou em terceiro, completando o pódio. O vice-líder do campeonato com 85 pontos - e já classificado para o playoff -, Hoover Orsi (NasrCastroneves) não participou da prova Stock Car, por estar correndo nos Estados Unidos neste domingo. Resultado da prova (os 12 primeiros): 1.º Ruben Fontes (G/Neosoro-JF/A), 34 voltas em 47min16s624 2.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/A), a 3s324 3.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/L), a 8s932 4.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/L), a 11s101 5.º Thiago Camilo (SP/Vogel/A), a 11s390 6.º Ricardo Mauricio (SP/Katalogo/L), a 17s790 7.º Alceu Feldmann (PR/Sorriso-Boettger/A), a 19s365 8.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/A), a 27s268 9.º Chico Serra (SP/OWL/B), a 30s654 10.º Guto Negrão (SP/Medley-A.Mattheis/A), a 31s906 11.º Popó Bueno (RJ/Hot Car/A), a 33s323 12.º Fábio Carreira (SP/Carreira/A), a 33s668 Legenda: CA - Chevrolet Astra ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora Classificação do campeonato (os 12 primeiros): 1.º Cacá Bueno, 116 pontos 2.º Hoover Orsi, 85 3.º Thiago Camilo, 79 4.º Giuliano Losacco, 66 5.º Rodrigo Sperafico e Felipe Maluhy, 56 7.º Antonio Jorge Neto e Alceu Feldmann, 55 9.º Guto Negrão, 45 10.º Popó Bueno e Ricardo Maurício, 39 12.º Ruben Fontes, 34