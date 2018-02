Ruben Fontes vence etapa da Stock Car A forte chuva provocou a interrupção da prova antes do final e quem levou a melhor foi o piloto Ruben Fontes, que venceu neste domingo a etapa de Tarumã (RS) da Stock Car. Líder do campeonato, Cacá Bueno podia ser campeão antecipado nesta corrida, mas terminou em 14º lugar e ainda continua buscando o título. A chuva na região metropolitana de Porto Alegre, onde fica o circuito de Tarumã, atrapalhou todo o fim de semana da Stock Car. Na sexta-feira, inclusive, os treinos livres acabaram cancelados. E na prova deste domingo, vários pilotos abandonaram a corrida por causa da pista molhada e, por questões de segurança, a direção encerrou a disputa antes do tempo. Melhor para Ruben Fontes, que tinha largado na pole e conquistou sua primeira vitória na Stock Car. Depois dele, chegaram Valdeno Brito e Pedro Gomes, respectivamente em segundo e terceiro lugares. Na classificação do campeonato, Cacá Bueno chegou aos 148 pontos, contra 100 de Giuliano Losacco. A próxima etapa da Stock, a 10ª das 12 previstas, irá acontece em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de outubro. Confira que chegou nas primeiras colocações em Tarumã: 1º Ruben Fontes (Chevrolet) - 39m39s111 2º Valdeno Brito (Mitsubishi) - a 0s692 3º Pedro Gomes (Mitsubishi) - a 0s846 4º Thiago Camilo (Chevrolet) - a 1s259 5º Duda Pamplona (Mitsubishi) - a 1s630 6º Christian Fittipaldi (Mitsubishi) - a 2s563 7º Giuliano Losacco (Chevrolet) - a 3s251 8º Hoover Orsi (Chevrolet) - a 4s235 9º Guto Negrão (Chevrolet) - a 5s279 10º Alceu Feldmann (Chevrolet) - a 6s079