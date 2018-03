Rubens Barrichello: 257 corridas e muita história para contar

Telhado de uma casa com fundos para o autódromo de Interlagos, 27 de janeiro de 1980. O francês Rene Arnoux assume a liderança do GP do Brasil, com seu Renault RS20 amarelo, na 27ª volta de um total de 40, depois de seu companheiro de equipe, Jean-Pierre Jabouille, abandonar com problemas no motor turbo. Veja também: Massa garante a pole do Grande Prêmio da Turquia Istambul Park, 11 de maio de 2008, circuito do GP da Turquia. Entre as duas corridas há um espaço de tempo de 28 anos. É nesse espaço caracterizado entre as primeiras imagens de Fórmula 1 registradas por Rubens Barrichello, no telhado da casa da avó, e o Honda RA108 com que disputará, hoje, a sua prova de número 257 na competição que se insere sua história. Controversa, é verdade, mas rica história. "Se eu fosse começar tudo de novo? Acho que seria menos bonzinho. Na Ferrari também", diz Rubens Gonçalves Barrichello, a 12 dias de completar 36 anos. Com a esposa Silvana, a mãe Idely, o pai Rubens e a irmã Renata no autódromo, Rubinho está em festa. Os filhos Eduardo e Fernando permaneceram em São Paulo. "Tenho de estar atento para meu carro não parecer alegórico. Eles queriam lembrar o recorde demais", falou, rindo. NOVA PINTURA A Honda faz, assim, menções no seu RA108 para celebrar a marca. Rubinho estréia nova pintura no capacete, com o número 257, e ontem uma breve cerimônia organizada pela equipe reuniu a imprensa no seu motorhome. "Quando eu corria de kart, achava que chegar à Fórmula 1 era algo difícil, mas sempre possível’’, recorda. "Hoje, vejo que ainda mais complexo é permanecer na Fórmula 1. E ao refletir que estou na minha 16.ª temporada, compreendo que meu trabalho tem valor", afirmou Rubinho, depois do primeiro dia de treinos em Istambul. "Tiro mais proveito de cada situação vivida. Observo, também, que meu interesse, estímulo, motivação para continuar fazendo o que faço é tão intensa ou maior do que quando comecei." A motivação o faz querer continuar por mais algo tempo na categoria. Por isso, Barrichello se apressa em avisar: "Pode acontecer de tudo, lógico, mas já iniciei conversas visando prosseguir aqui em 2009. Quero, sim, atingir 300 GPs, mas mais importante é ajudar a Honda a ser uma equipe vencedora, projeto que acredito com a chegada do Ross Brawn." A pergunta mais freqüente ao novo recordista de provas de Fórmula 1: tanto tempo na competição é uma demonstração de mérito ou o fato de nesses quase 16 anos não ser campeão seria uma mostra de pouca eficiência? "Se você conversar com o Eddie Jordan, verá que minha contribuição para sua equipe foi importante, com o Jackie Stewart também, apesar das limitações desses dois times, os meus primeiros", lembra. Apesar de calejado, o brasileiro mostra algum desconforto com a desconfiança em relação ao seu valor. E recorre, também, àquela que foi sua melhor fase na categoria. "É possível se saber, da mesma forma, se na Ferrari eles consideram o meu trabalho relevante. Até hoje recebo elogios deles. Por que estou na Honda então se não fosse muito útil? Será que tudo isso não tem valor?" REJEIÇÃO Rubinho possui, em geral, bom conceito na Fórmula 1, como afirma. No Brasil, no entanto, apresenta um índice representativo de rejeição. "Admito, mas muito menor do que as pessoas que me criticam pensam’’, pondera. "E aprendi tanto nessa vida que honestamente não me afeta mais. Bem ao contrário do que essas pessoas pensam, não sou um perdedor, mas um vencedor." Ao mesmo tempo em que larga hoje para quebrar o recorde de Riccardo Patrese, de 256 participações em GP, Rubinho tenta romper também sua série mais longa sem marcar pontos na sua longa história na Fórmula 1. A última vez foi no GP do Brasil de 2007, sétimo com a Honda. Já são 21 GPs.