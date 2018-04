Rubens Barrichello é o mais leve no grid do GP da Bélgica

SPA - O brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn GP, terá o carro mais leve dos 20 que alinharão neste domingo para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, enquanto o japonês Kazuki Nakajima, da Williams, é quem larga com mais combustível no tanque.

Barrichello sairá do quarto lugar no grid do circuito belga de Spa-Francorchamps com um peso total de 644,5 quilos, enquanto Nakajima, que larga em 18.º, sai com peso inicial de 706,1 kg.

O surpreendente pole position do GP da Bélgica, o italiano Giancarlo Fisichella, da Force India, larga com peso total de 648 kg.