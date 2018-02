Rubens Barrichello faz a pole nos EUA Das quatro sessões de treinos livres entre sexta-feira e sábado, Rubens Barrichello foi o mais veloz em três. Na classificação para o grid do GP dos Estados Unidos, disputada neste sábado, a pole position dificilmente não ficaria com o piloto que domina a prova até agora: Rubinho larga em primeiro, neste domingo, na nona etapa do campeonato. E ao seu lado, na primeira fila, está o companheiro de Ferrari, Michael Schumacher. "É impossível não pensar na vitória, nunca esteve tão perto neste campeonato", disse, diante de enorme manifestação de torcedores brasileiros e da Ferrari. O mesmo favoritismo que a Fórmula 1 tem atribuído a Michael Schumacher dedicou a Rubinho neste sábado, antes da classificação. E ele não decepcionou. "Não há nada em especial que possa justificar minha performance aqui. A única coisa é que voltei a pilotar como fazia o ano passado, usando mais o pé direito para frear e menos o esquerdo." O próprio Schumacher reconheceu, depois do treino. "Rubens realizou um trabalho melhor desta vez." O piloto brasileiro disse que a pole position, em Indianápolis, tem sabor especial. "Diante de torcida tão apaixonada, capaz de me fazer ouvi-la mesmo de capacete, contra um companheiro de equipe tão forte, é uma sensação maravilhosa." Sobre a corrida, comentou. "A pole é importante aqui porque nas posições par há muita sujeira." Mais uma vez lembrou que não há ordens para privilegiar Schumacher. "Será uma bela luta. Nunca tive problemas com o Michael." Já a presença de Takuma Sato, da BAR, ótimo terceiro lugar, exigirá maior atenção. O japonês tem se envolvido em uma série de acidentes, até mesmo com Rubinho, no GP da Europa. "Vou ficar de olho bem aberto para ver onde ele irá colocar o carro." Seu objetivo é conquistar a sua primeira vitória da temporada. "Não pretendo criar expectativa, mas como o carro está bem acertado, fui quase sempre o mais rápido, e tendo em conta que essa minha nova maneira de pilotar me está ajudando bastante, só posso pensar em ganhar a corrida." Os jornalistas insistiram para que Rubinho explicasse como é essa nova forma de conduzir. "Já no primeiro treino com a F2004 compreendi que a posição mais natural para pilotá-la seria frear com o pé esquerdo", falou. "Não enfrentava, este ano, os mesmo problemas de 1995, quando também me vi obrigado a usar o pé esquerdo para brecar, mas em classificação isso não ajudava", declarou. "Fizemos algumas mudanças que me estão permitindo usar os dois pés para frear, às vezes o esquerdo, às vezes o direito. Acredito que minha boa performance nas provas de Montreal e aqui, até agora, estejam relacionadas com esse fato." Em 1995 Rubinho era piloto da Jordan. Em razão da coluna de direção passar entre o espaço do pedal do acelerador e do freio, não podia deslocar o pé direito do pedal do acelerador para o do freio, o que o obrigava a brecar, necessariamente, com o esquerdo. Como ele mantinha o pé esquerdo apoiado no pedal, seu motor trabalhava numa temperatura mais elevada e desenvolvia menos potência. Era regularmente mais lento que Eddie Irvine. Tudo mudou também a partir do GP do Canadá, quando a Jordan refez a zona dos pedais, permitindo que Rubinho freasse com o direito. Seus resultados melhoraram significativamente. Pelo que contou neste sábado, a história se repetiu. "Claro que em alguns circuitos eu enfrentarei dificuldades para ser tão veloz, mas melhorou muito." O grid do GP dos Estados Unidos tem os dois carros da Ferrari na primeira fila, os dois da BAR na segunda, com Jenson Button, em quarto, e os dois da Williams na terceira, com Juan Pablo Montoya em quinto e Ralf Schumacher em sexto. Cristiano da Matta, da Toyota, vai largar em 11º e Felipe Massa, da Sauber, em 15º. A corrida terá 73 voltas. A Rede Globo transmite a prova de Indianápolis a partir das 14 horas. Confira o grid de largada para o GP dos EUA: 1) Rubens Barrichello (Brasil) - Ferrari - 1:10.223 2) Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari - 1:10.400 3) Takuma Sato (Japão) - BAR - 1:10.601 4) Jenson Button (Inglaterra) - BAR - 1:10.820 5) Juan Pablo Montoya (Colômbia) - Williams - 1:11.062 6) Ralf Schumacher (Alemanha) - Williams - 1:11.106 7) Kimi Raikkonen (Finlândia) - McLaren - 1:11.137 8) Olivier Panis (França) - Toyota - 1:11.167 9) Fernando Alonso (Espanha) - Renault - 1:11.185 10) Mark Webber (Austrália) - Jaguar - 1:11.286 11) Cristiano Da Matta (Brasil) - Toyota - 1:11.691 12) David Coulthard (Escócia) - McLaren - 1:12.026 13) Christian Klien (Áustria) - Jaguar - 1:12.170 14) Giancarlo Fisichella (Itália) - Sauber - 1:12.470 15) Felipe Massa (Brasil) - Sauber - 1:12.721 16) Nick Heidfeld (Alemanha) - Jordan - 1:13.147 17) Giorgio Pantano (Itália) - Jordan - 1:13.375 18) Gianmaria Bruni (Itália) - Minardi - 1:14.010 19) Zsolt Baumgartner (Hungria) - Minardi - 1:14.812 20) Jarno Trulli (Itália) - Renault - sem tempo