Rubens Barrichello faz melhor tempo da semana nos testes da F1 em Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - O brasileiro Rubens Barrichello roubou a cena neste domingo e registrou o melhor tempo da semana no quarto e último dia de testes no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto da Williams marcou 1min19s832, dois segundos à frente do alemão Sebastian Vettel, oitavo do dia e atual campeão da Fórmula 1.

Barrichello, que teve problemas com o KERS no sábado, mostrou bom ritmo enquanto a pista estava seca, deixando para trás o japonês Kamui Kobayashi (1min20s601) e o espanhol Fernando Alonso (1min21s074). Na parte da tarde, o tempo piorou e os pilotos testaram seus carros na pista molhada.

O brasileiro Bruno Senna também se destacou neste domingo. Ele entrou na pista com a missão de superar o grande desempenho do alemão Nick Heidfeld, líder do treino de sábado, e não fez feio. Registrou o quinto tempo (1min21s400) e se manteve na briga para substituir o polonês Robert Kubica, que sofreu grave acidente na semana passada, na Renault.

"Manhã bem sucedida com a Lotus Renault. Programa de testes bem cheio, mas boa sensação com o carro. Ritmo bom, mas vamos melhorar!", comentou Bruno Senna em sua página no Twitter, após o teste deste domingo.

Os pilotos da Fórmula 1 voltarão às pistas entre os dias 18 e 21 deste mês, no circuito de Barcelona, novamente na Espanha. A última sessão de testes será realizada entre 3 e 6 de março no Bahrein, local da primeira corrida do ano, no dia 13.

Confira o resultado do último dia de testes em Jerez:

1.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min19s832

2.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min20s601

3.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min21s074

4.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min21s213

5.º - Bruno Senna (BRA/ Lotus Renault), 1min21s400

6.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min21s632

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min22s103

8.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s222

9.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min22s278

10.º - Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min22s985

11.º - Paul di Resta (Force India), 1min23s111

