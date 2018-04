Rubens Barrichello: 'Mostrei que ainda posso vencer corridas'

SÃO PAULO - Rubens Barrichello não escondeu que estava com saudade do ponto mais alto do pódio. Nesse domingo em Valência, o piloto da Brawn GP voltou a vencer uma corrida e fez questão de dizer que ainda pode render mais para as próximas seis etapas do Mundial de Fórmula 1.

A última vitória de Barrichello na Fórmula 1 havia sido em 2004, no GP da China, quando ainda corria pela equipe Ferrari. De lá para cá foram 84 GPs e muitas críticas até a resposta na Espanha. Pelo rádio da equipe, depois da bandeirada final, ele gritou muito e, como de costume, se emocionou bastante.

"Ali foi um desabafo, um momento em que agradeci a todos do time", disse Barrichello, em entrevista a TV Globo. "Quis colocar para fora toda a emoção e mostrar que se alguém ainda tinha dúvida se eu sabia ganhar corrida, mostrei que ainda sei sim", completou.

A vitória no GP de Valência marcou também a centésima conquista brasileira na categoria, outro feito que animou muito Barrichello. Depois de 11 etapas, o brasileiro soma 54 pontos, 18 a menos que o líder e companheiro de equipe Jenson Button. A Fórmula 1 volta a se reunir neste fim de semana, no GP da Bélgica.