Rubens Barrichello vê evolução no novo carro da Honda A Honda lança nesta quinta-feira, em Barcelona, o seu novo carro. Nesta quarta, no mesmo Circuito da Catalunha onde será o evento, o piloto brasileiro Rubens Barrichello foi escolhido pela equipe para os primeiros treinos com o RA107, como deverá chamar-se o modelo para a temporada 2007 da Fórmula 1. "A versão aerodinâmica que usamos não é ainda a da abertura do campeonato, teremos melhorias, mas potencialmente o carro me pareceu mais competitivo que o modelo do ano passado", disse Rubinho. Nesta quinta-feira, depois da apresentação do RA107, ele volta à pista. Já o inglês Jenson Button, seu companheiro de equipe, só entrará em ação na sexta. "O modelo de 2006 gerava bastante pressão aerodinâmica, mas tinha muito arrasto, resistência ao movimento, por isso nossa velocidade de reta não era das melhores", contou o piloto brasileiro. "Trabalhamos muito nessa área." A baixa temperatura atrapalhou os testes desta quarta-feira. Rubinho completou 41 voltas. "O traçado foi alterado. Há uma chicane antes da penúltima curva. Os carros poderão entrar na grande reta mais próximos, o que deverá facilitar as ultrapassagens", revelou o brasileiro. Com o frio e o novo circuito, o ensaio serviu apenas para verificar se tudo funcionava bem no carro. Nesta quinta-feira, provavelmente, Rubinho poderá exigir mais do RA107. A respeito das cobranças dos brasileiros por uma temporada melhor que a anterior, o piloto disse: "O dia que eu não me sentir competitivo eu paro de correr. Vou, sim, usar agora toda a importante experiência do ano passado. E dá para visualizar coisas melhores."