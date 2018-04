Rubens Barrichello vê Interlagos 'muito bom' para ultrapassagem

SÃO PAULO - O brasileiro Rubens Barrichello dará adeus a uma temporada para ser esquecida, domingo, no GP do Brasil de Fórmula 1. Sem resultados expressivos ao longo do campeonato, o piloto da Williams tem como grande objetivo fazer uma boa corrida em casa. E a expectativa dele é de uma prova empolgante em Interlagos, com muitas ultrapassagens.

"Interlagos sempre foi muito bom para ultrapassagem e eu não espero nada diferente para este ano. Para uma volta rápida, você precisa de uma combinação de bons freios, boa tração e boa força de motor. Estou pensando positivamente para este fim de temporada, com um final pontuando", declarou Rubinho.

Com apenas quatro pontos na temporada, Rubinho precisa terminar bem o ano para permanecer na Williams em 2012. O contrato do brasileiro acaba em dezembro e especula-se que a equipe esteja conversando com o finlandês Kimi Raikkonen para substituí-lo no ano que vem.

Assim, Rubinho espera tirar proveito de correr em casa. "Estar no Brasil é a melhor semana e a corrida do ano para mim. Sempre passa muito rápido, mas eu tento curtir cada segundo. Eu adoro o traçado do circuito, especialmente a curva do Laranjinha, com sua elevação dupla", afirmou o brasileiro.