Rubens Fontes é o mais rápido na Stock A etapa de Brasília da Stock Car, a sétima da temporada, começou com uma surpresa: o goiano Rubens Fontes deixou para trás os favoritos e foi o mais rápido nesta sexta-feira, nos treinos livres. Piloto da JF Racing, ele fez a volta mais rápida nos 2.919 metros do anel externo do autódromo da capital federal em 59s698, com média de 176,025 km/h. O segundo melhor foi o paulista Ingo Hoffmann, da AMG, com 59s751. Os principais candidatos ao títulos tiveram desempenho discreto nesta sexta-feira. Hoover Orsi, da Nasr/Castroneves, que é vice-líder da classificação com 82 pontos, fez apenas o 11º tempo do dia ? 1m00s105. E Cacá Bueno, da Action Power, o líder do campeonato com 96, foi ainda pior: 28º lugar, 1m00s500. Os resultados, porém, não são tão representativos, pois foi dia de os pilotos acertaram seus carros para a classificação, que acontece neste sábado, a partir das 11h15, e também para a corrida de domingo. Uma preocupação comum em Brasília é com o desgaste dos pneus. A pista tem um asfalto bastante abrasivo e, além disso, faz muito calor na cidade ? nesta sexta-feira, a temperatura chegou aos 33 graus. ?O desgaste dos compostos está muito preocupante aqui, com o calor e o asfalto abrasivo?, explicou Thiago Marques, da Action Power, sétimo colocado no treino livre, com 59s930.