Rubinho abre treinos para as 500 Milhas "Eu dormi domingo torcendo para a segunda-feira chegar mais rápido." Foi com esse estado de espírito que Rubens Barrichello se apresentou, nesta segunda-feira, para disputar a sétima edição das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, dias 8 e 9, prova que ele já venceu quatro vezes, 1998, 2000, 2001 e 2002. "Isto aqui é a minha paixão, é uma data que espero o ano inteiro." Dos cerca de 300 pilotos que irão correr, raros estiveram nesta segunda no chuvoso Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, para iniciar sua preparação. Rubinho foi um dos primeiros a ir para a pista. O desafio este ano será bem maior. Em nenhuma das seis edições já disputadas houve tantos grandes nomes não só do kartismo como do automobilismo mundial, a exemplo de Juan Pablo Montoya, Alessandro Zanardi, Jimmy Vasser, dentre tantos, todos adversários de Rubinho. "E tem a molecada do kart, cheia de vontade de mostrar serviço", lembrou. Além do desejo de acelerar, outro motivo de o piloto da Ferrari já estar trabalhando é a mudança do regulamento e do traçado, mais longo e veloz. "Para o público será mais interessante, o kart está mais rápido, haverá mais ultrapassagens", previu. O chassi usado por seu time é o Mini - "voltei às minhas origens" - e o motor agora tem 13 cavalos em substituição aos dois de 5,5 cavalos adotados até 2002. Há um fator que pode atrapalhar os planos de Rubinho: seu time não terá a homogeneidade de pilotos de outras vezes. Ele correrá com Tony Kanaan, Felipe Massa, como ano passado, mas terá também o menino Marco Andretti, de 16 anos, filho de Michael Andretti. "Não tenho referências dele. O Tony me disse que ele corre de kart nos Estados Unidos e é o filho do dono da sua equipe..." Depois de falar de kart, Rubinho abordou a Fórmula 1. "Acho que 2004 será mais emocionante. Não é possível que em 18 corridas as equipes de ponta não quebrem o motor e seu piloto perca dez posições no grid." A partir da próxima temporada será permitido apenas um motor por piloto por fim de semana. Se houver necessidade de troca, o piloto perde dez posições no grid. Michael Schumacher não vai estar menos motivado, apesar do sexto título, o que poderia facilitar Rubinho de lutar mais diretamente pelo Mundial. "Se o Michael vai correr é porque quer o sétimo, gosta de verdade de Fórmula 1 como eu." Schumacher sabe da existência as 500 Milhas da Granja Viana e adora competir de kart, seu hobby favorito. "O problema de vir para cá é passar 12 horas dentro de um avião, ele acabou de ser campeão agora, deixa o cara curtir a conquista com a família." A Ferrari já convocou Rubinho para trabalhar. "Participo do último teste do ano, entre os dias 8, 9 e 10 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Será nesse treinamento que Nelsinho Piquet irá fazer sua estréia com um carro de Fórmula 1, pela Williams, num teste já acertado entre seu pai, Nelson Piquet, e Frank Williams. Segundo Rubinho comentou, o ritmo da Ferrari não é de férias. "Estão todos trabalhando duro no modelo de 2004. Por enquanto, é impossível fazer previsões sobre a próxima temporada. Schumacher só volta a pilotar no início de janeiro.