Rubinho acha prematuro vitória já Nem mesmo os pilotos da Ferrari acreditam ser possível para a equipe voltar a lutar pela vitória a curto prazo: "Afirmar que poderemos vencer em Ímola (dia 24) é um tanto prematuro", disse Rubens Barrichello, nesta sexta-feira, em entrevista para o diário esportivo italiano Gazzetta dello Sport. "O que dá para dizer é que nosso carro é muito bom e a Ferrari sabe o que fazer para voltar aos bons tempos de vitória", completou. Rubinho e Michael Schumacher testaram novos pneus Bridgestone nos últimos dias, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. A maior dificuldade da escuderia é com os pneus. O regulamento este ano impõe o uso do mesmo jogo de pneus nas duas sessões classificatórias e na corrida. Como os outros times da Bridgestone não treinam quase nunca, todo o trabalho de desenvolvimento de pneus, para o desafio nada pequeno desta temporada, está sob responsabilidade da Ferrari. Já as sete equipes que usam pneus Michelin treinam e muito. Assim, a Michelin tem quatro vezes mais quilometragem em testes que a Bridgestone. No treino de Barcelona, Rubinho ficou com o quinto tempo, quinta-feira. "O importante, agora, é tornar o F2005 mais confiável. Sabemos que ele é rápido. A Renault está muito competitiva e vejo a Toyota bem, da mesma forma, mas penso ser possível conquistarmos o título."