Rubinho acha que renova com a Ferrari O piloto Rubens Barrichello é cauteloso, mas afirmou nesta quinta-feira em entrevista à revista Autosport, que espera ter seu futuro na Ferrari definido até, no máximo, o mês de março do ano que vem, antes do início da temporada 2004. Apesar de o contrato terminar apenas em dezembro do ano que vem, o brasileiro quer acelerar uma definição. ?O que eu quero é começar o mundial com uma idéia clara sobre meu futuro,´´ disse o brasileiro. Rubinho acredita que as chances de ter o compromisso renovado são boas. ?Já começamos a negociar?, disse. ?Eu acho que me saí bem na Ferrari, quando se dizia que era impossível concorrer com Schumacher?, acrescentou. ?Hoje eu tenho meu espaço na equipe e me sinto satisfeito?. O hexacampeão mundial teve o contrato prorrogado até dezembro de 2006.