Rubinho: "acho que posso ser campeão" Rubens Barrichello recebeu, nesta quinta-feira, um belíssimo presente de aniversário da Ferrari, embora um pouco adiantado: a equipe italiana anunciou, no circuito A1-Ring, onde nesta sexta-feira começam os treinos para o GP da Áustria, a renovação de seu contrato até o fim de 2004. Ele completa 30 anos dia 23. "Acho que posso ser campeão na Ferrari, apesar de muitas pessoas acreditarem não ser possível." A notícia da permanência de Barrichello na Ferrari não surpreende. O que não se esperava era a extensão do compromisso: dois anos. "Jean Todt (diretor esportivo), Ross Brawn (diretor-técnico), Rory Byrne (chefe de projetos), Paolo Martinelli (responsável pelos motores), Michael Schumacher, todos têm contrato até o término da temporada de 2004. Agora eu também, formamos uma família, e estou orgulhoso", declarou. "Isso mostra que o namoro não é só entre eu e a Ferrari, mas entre a Ferrari e eu também." O piloto definiu a informação de que iria para a Toyota como "clara invenção." Tudo se resolveu de forma muito rápida. "Depois do GP da Espanha treinei em Mugello e em seguida fui a Fiorano. Praticamente em uma hora nos entendemos." Até então não havia mantido nenhuma conversa com Todt sobre a renovação do contrato, disse. "Os termos do compromisso são exatamente os mesmos do atual. Tenho de deixar algumas coisas acontecerem", falou, confirmando, portanto, que a Ferrari manterá a política de dar preferência a Michael Schumacher. Apoio - "Sendo número 2 ou 3 no time, muita gente gostaria de estar no meu lugar." Barrichello deve receber pelos dois anos entre US$ 10 e US$ 12 milhões. O piloto alemão comentou ter "apreciado muito" quando a equipe lhe contou que Barrichello permaneceria na Ferrari, como se não soubesse e se não tivesse interferido pessoalmente na escolha. "Ele atravessa ótimo momento, estamos bastante próximos, por que mudar nossa formação? Não vejo nenhum outro piloto que possa fazer o que ele faz." Schumacher classificou Barrichello como "ótimo companheiro de equipe" e definiu o seu trabalho como "fantástico." Até o eterno desafeto de Barrichello, Ralf Schumacher, da Williams, saiu em sua defesa nesta quinta-feira: "Não sou fã dele, todo mundo sabe, mas é inegável que o que fez nas últimas corridas mostra que ou ele melhorou muito ou o meu irmão piorou muito." O próprio Ralf lembrou que Schumacher copiou o acerto encontrado por Barrichello para ajustar o modelo F2002 aos circuitos de Ímola e de Barcelona. Sobre isso, Barrichello explicou: "O F2002 é mais difícil de ser ajustado, mas uma vez encontrado o acerto, ele é mais fácil de ser guiado, sai menos de frente que o carro de 2001." Barrichello também elogiou Schumacher, ao contar que um argentino lhe pediu para impedir o companheiro de bater o recorde de cinco títulos mundiais de Juan Manuel Fangio. "Disse-lhe que Michael irá não só superar Fangio como se tornará o primeiro em tudo na Fórmula 1." Parte da imprensa, em especial a inglesa, desejava saber, nesta quinta-feira, as razões de estar tão competitivo, ao menos nas sessões de classificação. "Creio que aprendi ser sempre possível tirar mais do carro. Até o ano passado eu acreditava que havia atingido o máximo. O Michael é fantástico nesse aspecto." Apesar de ainda faltar dois anos e meio, a pergunta que já está no ar é: o que acontecerá na Ferrari com o término do contrato de seus principais dirigentes e de seus pilotos, no fim de 2004. Barrichello abordou o tema: "Não dá para imaginar, está muito longe. Mas não creio que todos saiam de uma vez." O fato de a Ferrari ter assinado com Barrichello também para 2004 pode ser um indicativo de que Schumacher não encerrará sua carreira ao término dessa temporada. O mais lógico seria se pensar que a Ferrari, com a iminência da saída do alemão a partir de 2005, começasse a preparar alguém para substituí-lo um ano antes, em 2004. Este é o motivo de muita gente da Fórmula 1 surpreender-se com a renovação do contrato de Barrichello por dois anos.