Rubinho admite erro na estratégia Rubens Barrichello classificou-se em quintolugar , neste domingo, no GP da Europa. Ao contrário de Michael Schumacher, o companheiro de Ferrari, que fez duas paradas, ele e a equipe optaram por um único pit stop. "Não calculamos muito bem o calor. No warm-up (treino da manhã), mesmo com o tanque cheio o carro estava rápido, o que não foi o caso na corrida." Rubinho elogiou muito os pneus Michelin, usados pela Williams, Jaguar, Prost, Benetton e Minardi. "Eles são muito bons. Acho que a prova de Magny-Cours (domingo) será muito favorável a esses times."